Kahramanmaraş’ın Doğukent bölgesinde bulunan bir inşaat şantiyesinin depo bölümünde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, depo bölümünden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AKOM ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının şantiye alanının diğer bölümlerine sıçramasını önledi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede tedbir amacıyla soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.