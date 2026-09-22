Yangın, Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde, tarihi Afşin Kalesi’nin çevresindeki alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

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Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, kale çevresinde maddi hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ekran Görüntüsü 2026 09 22 233605

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.