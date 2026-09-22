Yangın, Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde, tarihi Afşin Kalesi’nin çevresindeki alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, kale çevresinde maddi hasar oluşup oluşmadığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.