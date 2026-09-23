Şehrin tanınan noktalarından biri olan İmran Kılıç Köprüsü'nün altında yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek bataklık alana saplanan 69 yaşındaki Mehmet Akarsu, zor anlar yaşadı. Çamurun içinde hareket edemez hale gelen ve saatlerce kurtulmayı bekleyen yaşlı adamın imdadına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti.

Vatandaşların Dikkati Facianın Önüne Geçti

Olay, köprü çevresinden geçen vatandaşların çığlık ve yardım seslerini fark etmesiyle ortaya çıktı. Çamura saplandığı için kendi imkanlarıyla çıkamayan yaşlı adamı gören duyarlı vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler Halat Yardımıyla Seferber Oldu

Olay yerine intikal eden Kahramanmaraş itfaiyesi ve AFAD ekipleri, bataklığın yapısı nedeniyle son derece dikkatli bir çalışma yürüttü. Yaşlı adamın daha fazla batağa saplanmaması için özel halat teknikleri kullanıldı. Dakikalarla yarışılan operasyonda ekipler, titiz bir çalışma sonucunda Mehmet Akarsu'yu bulunduğu zor durumdan güvenle çıkardı.

Sağlık Durumu İyi

Bataklıktan çıkarıldıktan hemen sonra olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet Akarsu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 69 yaşındaki vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu, olayda hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.