Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar için KASKİ Genel Müdürlüğü’nden önemli bir duyuru geldi. Şehrin 4 ana ilçesinde yürütülen altyapı ve şebeke çalışmaları kapsamında çok sayıda mahallede geçici su kesintisi uygulanmaya başlandı. Kesintiden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merakla araştırmayı sürdürüyor.

Onikişubat’ta Çok Sayıda Mahalle Etkilendi

KASKİ’den yapılan açıklamaya göre en geniş kapsamlı kesintilerden biri Onikişubat ilçesinde yaşanıyor. Bölgedeki farklı çalışma alanları sebebiyle mahallelere kademeli olarak su verilecek:

Saat 19.00’da Su Verilmesi Beklenen Mahalleler: Osmangazi, Mağralı, Yörük Selim, Serintepe, Fatih, Karamanlı, Abdülhamithan, Yunus Emre, Mercimektepe, Ertuğrulgazi, Mevlana, Yusuflar, Dumlupınar ve Necip Fazıl.

Saat 17.00’de Su Verilmesi Beklenen Mahalleler: Yirmiikigün ve Yamaçtepe.

Saat 15.00’te Su Verilmesi Beklenen Mahalleler: Rasim Özdenören Mahallesi.

Saat 13.00’te Su Verilmesi Beklenen Mahalleler: Gayberli, Barbaros, Malik Ejder, Süleymanşah, Binevler, İstiklal

Dulkadiroğlu’nda Farklı Saatlerde Kademeli Kesinti

Dulkadiroğlu ilçesinde de yürütülen çalışmalar sebebiyle üç farklı saat diliminde su akışı sağlanacağı bildirildi.

Saat 15.00’te suyun verilmesi planlanan mahalleler: Namık Kemal, Yavuz Selim, Karacasu Karaziyaret, Güzelyurt ve Karataş.

Saat 19.00’a kadar kesintinin uzayacağı öngörülen mahalleler ise Bağlarbaşı ve Dulkadiroğlu olarak sıralandı.

Afşin ve Çağlayancerit’te de Çalışmalar Sürüyor

Su kesintisi dalgası sadece kent merkeziyle sınırlı kalmadı. Afşin ilçesinde Tanır Mahallesi kesintiden etkilenirken bölgeye suyun saat 16.00 itibarıyla verilmesi planlanıyor.

Çağlayancerit ilçesinde ise Bozlar ve Bayırlı mahallelerinde musluklar kurudu. Bu iki mahallede ikamet eden vatandaşlar için tahmin edilen su verilme saati ise 17.00 olarak duyuruldu.

KASKİ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına imkanlar dahilinde önlem almaları hususunda hatırlatmada bulunurken, çalışmaların tamamlanmasıyla suyun kademeli olarak vanalara basılacağını belirtti.