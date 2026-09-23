Kahramanmaraş genelinde sonbahar mevsiminin girmesiyle birlikte hava tablosu değişmeye başladı. 23 Eylül Çarşamba günü itibarıyla kent merkezinde ve ilçelerde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gün içinde termometrelerde birkaç derecelik düşüş yaşanırken, yağışlı havanın kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Öğle ve Akşam Saatlerine Dikkat: Yerel Sağanak Geliyor

Meteorolojik tahminlere göre, özellikle öğle saatleri ile akşam arasında kent genelinde yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların il genelinde bölgesel olarak hissedileceği aktarılırken, vatandaşların ani bastırabilecek yağışlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, hava kütlesindeki değişim nedeniyle kent genelinde yerel yıldırım riski bulunduğuna dikkat çekilerek açık alanlardaki vatandaşların temkinli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Bu İlçelerde Yağış Daha Şiddetli Olacak: Andırın Çevresi Alarmda

Yağışların ilçe ilçe dağılımında ise bazı bölgeler öne çıkıyor. Andırın ve çevresinde yağışın hem süresinin hem de miktarının kentin diğer kesimlerine kıyasla daha fazla olması bekleniyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşların su baskınları ve olumsuz hava koşullarına karşı ekstra dikkatli olmaları önem taşıyor.

Rüzgarın il genelinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Berit Dağı çevresinde ise hissedilir derecede daha sert hissettireceği bildirildi.

İlçe İlçe Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar

Sıcaklıkların düşüşe geçtiği kentte, ilçelere göre gündüz beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde sıralandı: