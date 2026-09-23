Kahramanmaraş'ın simgeleşen değerlerinden biri olan ve kendine has aromasıyla bilinen Çağlayancerit cevizi, küresel bir gastronomi deneyiminin başrolü oldu.

Bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yerel lezzetleri uluslararası arenaya taşımak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Kahramanmaraş mutfağında unutulmayacak bir tat füzyonu yaşandı.

Onikişubat’ta Sınırları Aşan Gastronomi İş Birliği

Tarımsal Ürün Kalkındırılması ve Bölgenin Geliştirilmesi Projesi çatısı altında yürütülen çalışmada, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile güçlü bir ortaklığa imza atıldı. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) da destek verdiği bu anlamlı etkinlik, Onikişubat Belediyesi Gastronomi Merkezi’nin modern mutfak atmosferinde gerçekleştirildi.

Japon Uzmanlardan Maraşlı Kadınlara Özel Tarifler

Daha önce Ankara'da düzenlenen üst düzey eğitimlerde paylaşılan özel tarifler, bu kez Onikişubat Belediyesi Gastronomi Akademisi’nde eğitim gören kadınlar ve yöre gastronomi elçileriyle buluşturuldu.

Japon mutfak uzmanları, Çağlayancerit cevizinin lezzet profilini en iyi öne çıkaran teknikleri uygulamalı olarak katılımcılara aktardı.

Etkinliğin en dikkat çeken ürünleri ise Çağlayancerit cevizi kullanılarak hazırlanan Japon usulü pamuk cheesecake ve özel cevizli kurabiyeler oldu. Uzak Doğu'nun hafif tatlı dokusuyla Kahramanmaraş cevizinin yoğun aromasının birleşimi tadım yapanlardan tam not aldı.

Hedef: Kahramanmaraş Mutfağını Dünya Vitrinine Çıkarmak

Yerel ürünlerin farklı dünya kültürleriyle harmanlanmasını hedefleyen çalıştayda, karşılıklı bilgi ve deneyim transferi sağlandı. Yetkililer, bölgedeki gastronomi turizmini ve kadın istihdamını güçlendirmeyi amaçlayan bu tür yenilikçi projelerin artarak devam edeceğini belirterek, Çağlayancerit cevizinin uluslararası pazarlardaki tanınırlığına da büyük katkı sunulacağını vurguladı.