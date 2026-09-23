Kahramanmaraş’ta kurumlar arası dayanışmayı artırmak, sporu teşvik etmek ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Dulkadiroğlu Kupası Kurumlar Arası Futbol Turnuvası muhteşem bir kapanışla sona erdi. Yaklaşık bir aydır süren ve 28 farklı kurum takımının şampiyonluk için mücadele ettiği turnuva, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yalnız Ardıç Tesisleri’nde Nefes Kesen Final

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ile Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde 20 Ağustos’ta start alan dev organizasyon, Dulkadiroğlu Belediyesi Yalnız Ardıç Tesisleri’nde oynanan final müsabakalarıyla noktalandı.

Saha içerisinde kazanma arzusunun yanı sıra centilmenlik ve fair-play ruhunun ön planda olduğu karşılaşmalar, izleyenlerden tam not aldı. Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği final maçlarının ardından dereceye giren takımlar netleşti.

Kürsünün Sahipleri Belli Oldu

Kıran kırana geçen müsabakaların sonunda rakibini mağlup etmeyi başaran İl Millî Eğitim Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvada ikincilik koltuğuna Onikişubat Belediyesi otururken, gösterdiği başarılı performansla Berberler ve Kuaförler Odası üçüncülük elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Organizasyon boyunca sahada mücadele ve kazanma arzusunun yanı sıra kardeşlik ve fair play ruhunun da korunduğunu belirten Yıldız, turnuvanın kurumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Yıldız, turnuvaya katkı sunan Dulkadiroğlu Kaymakamlığına, belediye personeline, hakemlere, görevli ekiplere ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Dulkadiroğlu Kupası Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, kupa ve ödül töreninin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.