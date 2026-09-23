Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal üretimi güçlendirmek ve su kaynaklarını çok daha verimli kullanabilmek adına sulama altyapısı hamlelerini sürdürüyor. Sızma kaynaklı su kayıplarını sıfıra indirmeyi ve üretimde verimliliği artırmayı hedefleyen Büyükşehir, Dulkadiroğlu ilçesinde kritik bir projeyi daha tamamlayarak üreticilerin kullanımına açtı.

Peynirdere’de Su Kaybı Son Buluyor, Verim Artıyor

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda, Dulkadiroğlu Peynirdere Mahallesi’ne 3 kilometre uzunluğunda modern sulama kanalı kazandırıldı. Yeni kanal sayesinde bölgedeki tarım arazileri çok daha etkin bir şekilde sulanabilecek.

Yatırımın önemine değinen Peynirdere Mahalle Muhtarı Muttalip Akbayır, "Kanal yapılmadan önce suyumuzun dörtte biri ne yazık ki kayba uğruyordu. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ilettik ve kendisi kanalımızı hızlı bir şekilde yaptırdı. Bu kanal sayesinde yaklaşık 3 bin dönüm arazi kesintisiz sulanacak, çiftçimizin verimi artacak ve artık tek bir damla suyumuz bile boşa gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’den Tarıma 111 Milyon TL’lik Dev Destek Paketı

Çiftçilerin her an yanında yer alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki tarımsal altyapı çalışmalarını tek bir noktayla sınırlı tutmuyor. Halihazırda 18 mahallede 590 üreticinin faydalanacağı, toplamda 14 bin 430 dekar alanı sulayacak 30 bin 461 metre uzunluğundaki kanal inşaatları da aralıksız devam ediyor.

Ayrıca yürütülen geniş kapsamlı destekler doğrultusunda: