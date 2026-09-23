Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara çok daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı sunmak amacıyla kent merkezinde ve ilçelerde asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehir genelinde yürütülen altyapı hamlelerinin ardından zarar gören ve sürüş konforunu düşüren yollar, Büyükşehir ekiplerinin sahadaki yoğun mesaisiyle tek tek yenileniyor.

Şeyh Şamil Mahallesi’nde Sokak Sokak Asfalt Mesaisi

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların bu seferki adresi Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi oldu. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, mahalledeki cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmak için sıcak asfalt serimini hızlandırdı.

Sürücülerin ve mahalle sakinlerinin ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefleyen çalışmalar kapsamında, son olarak 68 bin 23’üncü sokak baştan sona sıcak asfaltla kaplanmaya başlandı. Ekiplerin bölgedeki hummalı çalışmasının kısa sürede tamamlanarak yolun hizmete açılması planlanıyor.

Tamamlanan Sokaklarla Ulaşım Konforu Zirveye Çıktı

Büyükşehir Belediyesi’nin Şeyh Şamil Mahallesi’nde yürüttüğü kapsamlı çalışma sadece tek bir sokakla sınırlı kalmadı. Mahalle genelinde yoğun bir takvim yürüten ekipler, daha önce pek çok adreste asfalt serimini başarıyla noktaladı.

Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Şamil Mahallesi’nde 68 bin 21, 68 bin 46, 68 bin 33, 68 bin 42, 68 bin 30, 68 bin 31, 68 bin 44, 68 bin 50 ve 68 bin 54’üncü sokaklarda asfalt serimi çalışmalarını tamamladı. Asfalt seriminin tamamlanmasıyla birlikte Şeyh Şamil Mahallesi’nde cadde ve sokaklarda ulaşım konforu önemli ölçüde yükseltilmiş olacak.

Serim işlemlerinin tamamen bitirilmesiyle birlikte Şeyh Şamil Mahallesi sakinleri, toza ve çamura veda ederek daha dayanıklı, estetik ve konforlu yollara kavuşmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent genelinde altyapısı tamamlanan tüm noktalarda asfaltlama hamlesinin kararlılıkla süreceğini belirtti.