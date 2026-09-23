Kahramanmaraş’ta sıcak yaz günlerinin geride kalmaya başlamasıyla birlikte geleneksel kışlık hazırlıklar yeniden hareketlendi. Sofralarını kış aylarında da yaz lezzetleriyle donatmak isteyen vatandaşlar, pazar yerlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kent genelindeki semt pazarlarında özellikle salçalık domates, kapya biber ve turşuluk sebzelere olan talep tavan yaptı.

Salçalık Domates ve Biber Tezgahlarda Kapışılıyor

Yaz sebzelerinin en bol ve lezzetli olduğu bu dönemi kaçırmak istemeyen Kahramanmaraşlılar, sabahın erken saatlerinden itibaren pazarların yolunu tutuyor. Evlerde hummalı bir şekilde sürdürülen salça, konserve, kurutmalık ve turşu hazırlıkları için çuval çuval domates ve biber alımı yapılıyor.

Pazar tezgahlarını süsleyen kırmızı biber ve salçalık domatesler, kışlık hazırlık yapan vatandaşların ilk durağı haline gelmiş durumda.

Market Fiyatları Pazara Yönlendirdi

Vatandaşların kışlık alışverişte semt pazarlarını tercih etmesindeki en büyük etken ise fiyat avantajı ve ürün tazeliği oldu. Marketlerdeki etiketlere kıyasla pazardaki sebze ve meyveler çok daha uygun fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Hem bütçesini korumak hem de bol ürün çeşitliliği arasından seçim yapmak isteyen vatandaşlar, çuvallarla yaptıkları alışverişleri evlerine taşıyor.

Pazardaki Güncel Fiyatlar Nasıl?