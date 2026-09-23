Kahramanmaraş’ta sağlık hizmetlerinin geleceği açısından önemli projeler arasında yer alan Şehir Hastanesi, yüksek kapasitesi ve teknolojik altyapısıyla kentin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yanıt vermeye hazırlanıyor.

Toplam 1000 yatak kapasitesine sahip olacak sağlık kompleksinde farklı branşlara yönelik çok sayıda bölüm ve ileri tıp teknolojisi bir arada bulunacak. Hastanenin yalnızca Kahramanmaraş’a değil, çevre illerden gelecek hastalara da sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

225 Bin Metrekarelik Dev Sağlık Kompleksi

Kahramanmaraş Şehir Hastanesi, 225 bin metrekarelik kapalı alanı ile geniş bir sağlık kompleksi olarak planlanıyor.

Hastane bünyesinde 290 poliklinik ve aralarında hibrit KVC ameliyathanesinin de bulunduğu 30 ameliyathane yer alacak. Sağlık hizmetlerinin farklı branşlarda daha geniş bir kapasiteyle sunulmasına imkân sağlayacak merkezde 230 yoğun bakım yatağı bulunacak.

Bu kapasiteyle birlikte özellikle yoğun bakım ve cerrahi hizmetlerinde kentteki sağlık altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Robotik Cerrahi ve İleri Teknoloji Aynı Çatı Altında

Şehir Hastanesi'nin öne çıkan özelliklerinden biri de ileri tıbbi teknolojiler olacak. Merkezde robotik cerrahi sistemlerinin yanı sıra 3 MR, 3 tomografi ve 4 anjiyografi cihazının bulunması planlanıyor. Bu teknolojiler, tanı ve tedavi süreçlerinde sağlık ekiplerine gelişmiş imkânlar sunacak.

Hastanede ayrıca ileri görüntüleme ve tedavi teknolojileri arasında yer alan PET-CT ve SPECT-CT sistemleri de bulunacak.

Tomoterapi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi

Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nde dikkat çeken bir diğer bölüm ise ileri tedavi imkânları olacak. Komplekste Tomoterapi Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi hizmet altyapısının içerisinde yer alacak. Bu birimlerle birlikte farklı hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde kapsamlı sağlık hizmetlerinin sunulması hedefleniyor.

Yenidoğan, Diyaliz ve Acil Hizmet Kapasitesi Artacak

Hastanenin kapasitesi yalnızca poliklinik ve ameliyathanelerle sınırlı kalmayacak. Projede 52 yenidoğan yatağı, 60 diyaliz yatağı ve 120 yataklı acil gözlem alanı bulunacak. Böylece özellikle acil sağlık hizmetleri, yenidoğan ve diyaliz alanlarında önemli bir kapasite oluşturulacak.

Kompleks bünyesinde ayrıca 12 bin metrekarelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de hizmet verecek.

Kahramanmaraş’ın Sağlık Altyapısına Yeni Soluk

Geniş yatak kapasitesi, çok sayıda poliklinik ve ileri tıbbi cihazlarıyla Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin, kentin sağlık hizmetlerindeki kapasiteyi artırması bekleniyor.

Modern sağlık altyapısının tek bir kompleks içerisinde toplanmasıyla vatandaşların farklı branşlarda sağlık hizmetlerine daha kapsamlı şekilde ulaşabilmesine imkân sağlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ın sağlık alanındaki ihtiyaçlarına uzun vadeli katkı sunması planlanan Şehir Hastanesi, yüksek kapasitesi ve ileri teknoloji altyapısıyla kentin sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.