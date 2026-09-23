Kahramanmaraş’ta kamu kurumları ile sanayiciler arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan KASİAD360 buluşmaları, "Kurumlar Konuşuyor" etkinliğiyle devam ediyor. Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) çatısı altında gerçekleşen buluşmada, kentin geleceğine yön verecek kritik konular ele alındı.

Başkan İsmail Dinçer’den Stratejik Açılış

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, kentin üretim potansiyeli ve yatırım iklimine dikkat çekti.

Başkan Dinçer, Kahramanmaraşlı sanayicilerin ve iş insanlarının küresel ile yerel pazarda karşılaştıkları zorlukları aşmasında, kamu kurumlarıyla kurulacak şeffaf ve doğrudan iletişimin anahtar rol oynadığını ifade etti.

Üretim, Yatırım ve İstihdam Masaya Yatırıldı

Program boyunca kamu kurumlarının il müdürleri, kendi çalışma alanlarına dair sunumlar yaparken, iş dünyasına sunulan güncel imkanlar ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Özellikle kentin ekonomik ve sosyal gelişimini ivmelendirecek üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırım alanlarının teşvik edilmesi, sürdürülebilir istihdam modelleri gibi ana başlıklar interaktif bir ortamda tartışıldı. Sanayiciler, merak ettikleri tüm hususları yetkili isimlere doğrudan iletme fırsatı buldu.

İsmail Dinçer Değerlendirmelerde Bulundu

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, “Kurumlar Konuşuyor” buluşmasının kent adına önemli bir organizasyon olduğunu ifade etti.

İş dünyası ile kamu kurumları arasındaki iletişimin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Dinçer, farklı kurumların temsilcileriyle aynı platformda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KASİAD360 kapsamında gerçekleştirilen buluşmaların, Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını belirten Dinçer, programa katkı sunan kamu kurumlarının yöneticilerine ve katılımcılara teşekkür etti.