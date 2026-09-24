➡️ Depremin Ardından AFAD ve Bakanlardan İlk Açıklama Geldi
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5, 4 büyüklüğündeki sarsıntı, Güneydoğu bölgesinde geniş bir coğrafyada hissedilerek vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Kahramanmaraş’tan da Hissedildi
Sarsıntının merkez üssü Şanlıurfa olmasına rağmen deprem, komşu il olan Kahramanmaraş başta olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Adıyaman'da da hissedildi.
Ekipler Teyakkuzda
Depremin hemen ardından AFAD, jandarma ve yerel güvenlik ekipleri bölgede saha tarama çalışmalarına başladı. İlk gelen bilgilere göre olumsuz bir ihbarın olup olmadığı titizlikle incelenirken, yetkililer vatandaşları resmi kaynaklardan gelecek açıklamalara odaklanmaları konusunda uyardı.
AFAD Açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.