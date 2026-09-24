Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, komşu il Kahramanmaraş’ta da belirgin şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşarken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer kamuoyunu bilgilendiren resmi bir kamuoyu duyurusu yayımladı.

Vali Ünlüer: "Şu An İtibarıyla Olumsuz Bir Durum Yok"

Depremin hissedildiği ilk andan itibaren saha tarama çalışmalarının yakından takip edildiğini belirten Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya ve resmi kanallar üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hemşehrilerim, Şanlıurfa ili Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Ekipler Sahada Teyakkuz Halinde

Valilik koordinesinde AFAD ve emniyet/jandarma birimlerinin kent genelindeki tarama ve ihbar değerlendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü öğrenildi. Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı Kahramanmaraş’ta, yetkililer vatandaşların resmi makamlardan yapılacak duyuruları takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.