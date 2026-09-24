Güneydoğu Anadolu Bölgesi, saat 10.40'ta meydana gelen şiddetli bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Çevre İllerde de Şiddetle Hissedildi

Yerin sığ derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, merkez üssü Şanlıurfa’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep’te de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, birçok kişi tedbir amaçlı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Bakan Murat Kurum: "Ekiplerimiz Sahada, Gelişmeleri Takip Ediyoruz"

Depremin hemen ardından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz."

Bakan Mustafa Çiftçi:" Saha Taramalarına Derhal Başlanmıştır"

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Şanlıurfa Valisi: "İlk Belirlemelere Göre Yıkılan Bina Yoktur"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Bugün saat 10:40’ta İlimiz Karaköprü İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla yapılan ilk belirlemelere göre İlimizde herhangi bir can kaybı ve yaralanması söz konusu olmamıştır. Yıkılan bina yoktur. Bilgi toplama ve tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun."

AFAD: "An İtibarıyla Olumsuz Bir Durum Bulunmamaktadır"

AFAD’dan yapılan resmi bilgilendirmede ise deprem sonrası bölgedeki durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

AFAD açıklamasında, "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" bilgisine yer verildi.

Saha tarama çalışmalarına devam eden ekipler, bölgeden gelebilecek her türlü olası ihbarı titizlikle değerlendirmeyi sürdürüyor.