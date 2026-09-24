Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Özellikle ABD ve İran arasındaki diplomatik temaslardan gelen olumlu sinyallerle gevşeyen petrol piyasası, araç sahiplerine nefes aldırdı.

Motorine Dev İndirim Geldi, Benzinde Fiyat Değişmedi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugün itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubunda 5,57 TL'lik dev bir indirim yapıldı. Yaşanan bu sert düşüşün ardından gözler benzin grubuna çevrilse de benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İndirim Sonrası 24 Eylül Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yapılan 5,57 TL'lik indirimin ardından Türkiye'nin üç büyük şehrinde güncellenen benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekilde listelendi:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 90,86 TL

LPG: 34,99 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 81,30 TL

Motorin: 91,87 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları