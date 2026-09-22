New York'ta düzenlenen ülke liderlerinin önemli açıklamalarda bulunduğu Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dünya kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitti.

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GAZZE SÖZLERİ ALKIŞ ALDI

Salona alkışlarlarla gelen Erdoğan, konuşmasının hemen başında Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail'in insanlık dışı saldırından bahsetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salondakiler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması hemen hemen her sıradan alkışlanırken bu sırada İsrail temsilcileri salonu terk etti.