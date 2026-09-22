Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da ceviz hasadı başladı. Kentte yetiştirilen kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkan Maraş 18 ile Çağlayancerit cevizlerinde üreticiler, aylar süren emeğin karşılığını almak için bahçelere indi.

Üreticilerin yoğun mesai harcadığı hasat döneminde, bahçelerde hareketlilik yaşanırken; bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan ceviz, hem üretici hem de tüketici açısından yeni sezonun heyecanını beraberinde getiriyor.

Ceviz Diyarı Ekolojik Tarım Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Beyza Nur Mungan da başlayan hasat sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sezonun üreticiler açısından verimli ve bereketli geçmesini temenni eden Mungan, Kahramanmaraş’ın kaliteli ve yöresel cevizlerinin hak ettiği değeri bulmasının önemine dikkat çekti.

Hasat döneminin üreticiler için yoğun ve emek isteyen bir süreç olduğuna vurgu yapan Mungan, sezonun bereketli geçmesini umduklarını belirterek, tüm ceviz üreticilerine kolaylıklar diledi.

Kahramanmaraş’ın tarımsal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan cevizde başlayan hasat, üreticinin emeğini sofraların bereketine dönüştürürken, Maraş 18 ve Çağlayancerit cevizleri de yeni sezonda tezgâhlardaki yerini almaya hazırlanıyor.