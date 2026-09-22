Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen ve öğrencileri hedef alan menfur silahlı saldırı sonrasında devletin tüm birimleri teyakkuza geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın aydınlatılması için kapsamlı adımlar atıldığı bildirildi.
Kapsamlı Tahkikat Sürdürülüyor
Güvenlik güçleri ve adli makamların olayın tüm yönlerini ortaya çıkarmak için yoğun bir mesai harcadığı belirtilen açıklamada, fail ya da faillerin adalet önünde hesap vermesi için tahkikatın en ince ayrıntısına kadar titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
4 Başmüfettiş Manisa'ya Sevk Edildi
Olayın idari ve güvenlik boyutunun her yönüyle incelenmesi amacıyla Bakanlık tarafından özel bir ekip görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu şöyle:
"22 Eylül 2026 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında bakanlığımız ve devletimizin ilgili tüm birimleri anında harekete geçmiştir.
Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir.
Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhâl Manisa'ya sevk edilmiştir.
Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."