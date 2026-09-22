Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen ve öğrencileri hedef alan menfur silahlı saldırı sonrasında devletin tüm birimleri teyakkuza geçti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın aydınlatılması için kapsamlı adımlar atıldığı bildirildi.

Kapsamlı Tahkikat Sürdürülüyor

Güvenlik güçleri ve adli makamların olayın tüm yönlerini ortaya çıkarmak için yoğun bir mesai harcadığı belirtilen açıklamada, fail ya da faillerin adalet önünde hesap vermesi için tahkikatın en ince ayrıntısına kadar titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

4 Başmüfettiş Manisa'ya Sevk Edildi

Olayın idari ve güvenlik boyutunun her yönüyle incelenmesi amacıyla Bakanlık tarafından özel bir ekip görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu şöyle: