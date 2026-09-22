Lise önünde silah sesleri duyuldu

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin okul çevresinde silahla ateş açtığı öne sürüldü. Silah seslerinin ardından bölgede kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

Yaralı öğrenciler olduğu yönünde ihbar

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, silahla ateş açılması sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde ihbar yapıldığı öğrenildi.

Ancak yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor.

Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin inceleme yaptığı belirtildi.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor

Okul önünde yaşandığı öne sürülen silahlı olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama beklenirken, olayın ayrıntılarının yapılacak incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.

Manisa Valiliğinden açıklama

Manisa Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

"Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.



İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olayla ilgili çalışmaları devam etmektedir.



Kamuoyuna gelişmeler… pic.twitter.com/p97YacV5wF — Manisa Valiliği (@ManisaValiligi) September 22, 2026

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.