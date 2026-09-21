İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen sermaye piyasası soruşturmaları derinleşiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporu doğrultusunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) gerçekleştirildiği saptandı.

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi daha yakalayarak emniyete götürdü. Böylece soruşturma kapsamında adli işlemlerin odağındaki 25 şüpheliden 15'i gözaltına alınırken, firari 10 kişinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Dev Holding ve Aracı Kurumlara Mal Varlığı Tedbiri

Soruşturmanın mali boyutu ise Türkiye finans piyasalarında geniş yankı uyandırdı. Savcılık; mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla çok sayıda kurum ve kuruluşa müzekkereler gönderdi.

Soruşturma kapsamında mal ve para varlığı hareketleri dondurulan ve denetim altına alınan başlıca yapılar şunlar:

Pusula Finans Holding ve Pusula Yatırım Menkul Değerler

Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Portföy Yönetimi

Hedef Holding ve Hedef Portföy Yönetimi

Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy Yönetimi

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın İdam Edilişlerinin 65. Yılı! İçeriği Görüntüle

Ayrıca adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlıklarını azaltıcı nitelikteki tüm işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığının iznine bağlandı. Tapu, noterler, bankalar birlikleri ve sivil havacılık dahil ilgili tüm kurumlara talimatlar gönderildi.

Ünlü İsimler ve Yöneticiler Soruşturma Kapsamında

Daha önceki operasyon ve soruşturma aşamalarında; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gibi isimler soruşturmaya dahil edilmişti. Şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri de mercek altına alındı.