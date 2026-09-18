ABD ile İran arasında yaşanan gerilimler ve enerji piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları tırmanışa geçmiş, motorin litre fiyatı 100 lira sınırını aşmıştı. Araç sahiplerinin endişeyle takip ettiği tablonun ardından, küresel piyasalardan beklenen müjde geldi.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Pompaya Yansıyor

Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen aşağı yönlü hareketi tetikledi. Bu kapsamda motorin fiyatlarında rekor düzeyde bir indirime gidiliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor.

Yeni İndirim Sonrası Motorin Ne Kadar Olacak?

Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte büyükşehirlerde güncel motorin litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul: 96,31 TL

Ankara: 97,41 TL

İzmir: 97,71 TL

Doğu İlleri: 99,11 TL

ÖTV Artışı Takvimi Sürüyor

Öte yandan akaryakıt piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirlenen kademeli takvim doğrultusunda eylül ayında litre başına 3 lira olarak yeniden uygulamaya alınmıştı. Sürücüler önümüzdeki döneme ilişkin fiyat değişimlerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.