Bakan Çiftçi "Kurulan darağaçları, Menderes'i milletin gönlünden asla silemedi" ifadelerine yer verdi.

Sezai Karakoç'un 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar, vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar' dizelerini hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Evet, kurtulamadılar. Milletin vicdanından da tarihin hükmünden de kurtulamadılar. Ebediyen de kurtulamayacaklar. Kurulan darağaçları, Menderes'i milletin gönlünden asla silemedi. Yassıada, Zorlu'nun ve Polatkan'ın hatırasını unutturamadı. 27 Mayıs'ın karanlığı, Namık Gedik'in adını hafızamızdan çıkaramadı. Aradan geçen 66 yıl göstermiştir ki, hakkın ve hakikatin hükmü bakidir."