Ergenekon soruşturması nedeniyle tutukluyken Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Dosyada alınan feth-i kabir kararının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında dönemin adli makamları ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının da bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta bırakılmayacağını vurgulayarak olay gününün, toplanan delillerin ve önceki soruşturma süreçlerinin titizlikle yeniden incelendiğini belirtti.

Hasan Atilla Uğur Kimdir?

19 Aralık 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Hasan Atilla Uğur, emekli Jandarma Albaydır. Askeri kariyeri boyunca kritik görevlerde bulunmuş ve Türk siyasi tarihinin önemli olaylarında rol oynamıştır.

Eğitim ve Askeri Kariyeri

1972: Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi, 1975 yılında mezun oldu.

1979: Kara Harp Okulu'ndan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. Foça'da komando eğitimi aldı.

1981'den itibaren: Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Jandarma Birlik Komutanlığı yaptı.

1998: Antalya'ya sızan teröristlerin etkisiz hale getirilmesini sağlayan birliğin komutanlığını yürüttü.

1999: Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki sorgu ekibinde yer aldı. Bu göreviyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

2000-2001: Hizbullah'a yönelik operasyonlarda önemli sorumluluklar üstlendi.

2002-2004: Jandarma Genel Komutanlığı Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

2004-2007: Sırasıyla Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2007 yılında albay rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli oldu.

Ergenekon Süreci ve Siyasi Faaliyetleri

1 Temmuz 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uğur, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İlk yargılamada 29 yıl hapis cezası alan emekli albay, Yargıtay'da yeniden görülen davada beraat etti. Bu hüküm 2019 yılında kesinleşti.

Cezaevinde bulunduğu süreçte Kaşif Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan Uğur, tahliyesinin ardından Abdullah Öcalan'ın sorgusunu ve yaşadıklarını kitaplaştırdı. Ayrıca bir süre Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Hasan Atilla Uğur aynı zamanda, sosyal medyada içerik üreten ve "Babala TV" adlı Youtube hesabının kurucusu olan Oğuzhan Uğur'un babasıdır.

Hasan Atilla Uğur Neden Gözaltına Alındı?

Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından açılan soruşturma yıllar sonra derinleştirildi. Bu kapsamda Uğur hakkında yakalama kararı çıkarılmasının temel nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Koğuş Arkadaşlığı: Uğur'un, Kozinoğlu'nun cezaevindeki son döneminde aynı koçuşu paylaşmış olması ve ölüm anına/öncesine ilişkin bilgi sahibi değerlendirilmesi.

Soruşturmanın Genişletilmesi: Ölümün gerçekleştiği gece yaşananlar, adli işlemler ve önceki takipsizlik kararının kaldırılması sonrasında olay gününe dair sorumluluk iddialarının araştırılması.

Kıbrıs'ta olduğu öğrenilen Hasan Atilla Uğur, yaptığı ilk açıklamada durumu son derece normal bulduğunu belirterek, "Akşam İstanbul'a döneceğim ve ifade vereceğim. O gün de bildiklerimizi anlatmıştık, şimdi de anlatacağız" ifadelerini kullandı.