Dünya genelinde enerji piyasalarını sarsan gelişmeler Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına doğrudan yansımaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki çatışmaların tetiklediği Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler, küresel petrol fiyatlarını yukarı çekerken; içeride de peş peşe gelen zam dalgalarıyla motorin litre fiyatı tarihte ilk kez 100 TL sınırını aştı.

Geçtiğimiz günlerde gecede yapılan 6,59 TL'lik büyük artışın ardından, motorine gelen 4,62 liralık yeni zam bütçeleri sarstı. Bu hamleyle birlikte motorinin litre fiyatı 45 ilde 100 TL barajını aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitlis ve Hakkari gibi illerde fiyatlar 98 TL'yi çoktan geride bırakırken, büyükşehirlerde de rakamlar üç haneli rakamlara ulaştı.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (İstanbul, Ankara, İzmir)

Peş peşe gelen zamların ardından büyükşehirlerde oluşan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde sıralandı:

İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin: 80.31 TL Motorin: 100.31 TL LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin: 80.12 TL Motorin: 100.19 TL LPG: 34.39 TL

Ankara Benzin: 81.25 TL Motorin: 101.43 TL LPG: 35.09 TL

İzmir Benzin: 81.52 TL Motorin: 101.70 TL LPG: 34.99 TL



ÖTV Takvimi Fiyatları Baskılamaya Devam Edecek

Akaryakıt fiyatlarındaki artış dalgasının sadece küresel krizlerle sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki aylarda devreye girecek vergi düzenlemeleriyle de süreceği öngörülüyor. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, belirlenen kademeli takvim doğrultusunda Eylül ayında litre başına 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başlamıştı.

Mevcut vergi takvimine göre önümüzdeki dönemin planı ise şu şekilde:

1 Ekim: ÖTV tutarının 3 lira daha artırılarak 6 liraya yükselmesi,

Kasım Ayı: ÖTV'nin 9 liraya çıkarılması, Tarım Bakanlığı'ndan Süt Sektörüne Bomba Karar: İçme Sütleri Tebliği Değişti! İçeriği Görüntüle

Aralık Ayı: ÖTV'nin 12 liraya ulaştırılması bekleniyor.

Petroldeki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve kademeli ÖTV artışları göz önüne alındığında, akaryakıt piyasasında yeni fiyat artışlarının gündemde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.