Akaryakıt fiyatlarındaki önü alınamaz artış sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, sürücüleri üzecek yeni bir zam dalgası daha kapıda. Küresel piyasalardaki çalkantılar ve jeopolitik risklerin etkisiyle motorin fiyatlarına rekor bir zam daha yansıtılmaya hazırlanılıyor.

Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak

Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve ABD-İran hattındaki gerilimlerin akaryakıt piyasasına yansıması sert oluyor. Ateşkesin sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler, petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 6,59 TL'lik dev zammın ardından, motorine bu gece yarısından itibaren 4,62 TL'lik yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor.

45 İlde Motorin 100 TL Barajını Aşıyor

Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin tarihinde ilk kez 100 TL sınırını aşarak rekor kıracak. Yeni tarife ile birlikte Türkiye genelinde 45 ilde motorinin litre fiyatı 100 TL barajını aşacak.

Büyükşehirlerdeki tahmini ve mevcut tablonun detayları ise şu şekilde şekilleniyor:

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde motorin litre fiyatının 98 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

Doğu illerinde (Bitlis, Hakkari vb.) fiyatlar halihazırda 98 TL sınırına dayanmış durumdayken yeni zamla birlikte 100 TL'yi rahatlıkla geride bırakacak.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zammın pompaya yจากansımasından hemen önceki mevcut ortalama akaryakıt fiyatları illere göre şöyle:

İstanbul (Avrupa): Benzin: 80.26 TL | Motorin: 95.60 TL | LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin: 80.12 TL | Motorin: 95.46 TL | LPG: 34.39 TL Yaş Sebze ve Meyve Piyasasında Fahiş Fiyat Operasyonu: 22 İlde 41 Gözaltı Kararı! İçeriği Görüntüle

Ankara: Benzin: 81.25 TL | Motorin: 96.75 TL | LPG: 35.09 TL

İzmir: Benzin: 81.52 TL | Motorin: 97.02 TL | LPG: 34.99 TL

Ekim Ayında ÖTV Artışı Kapıda

Akaryakıt fiyatlarını baskılayan tek unsur küresel petrol fiyatları değil. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, kademeli takvim doğrultusunda eylül ayında litre başına 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başlamıştı.

Mevcut takvime göre ÖTV artışlarının önümüzdeki aylarda da sürmesi planlanıyor:

1 Ekim: ÖTV tutarının 3 lira daha artırılarak 6 liraya çıkarılması,

Kasım ayı: ÖTV'nin 9 liraya yükseltilmesi,

Aralık ayı: ÖTV'nin 12 liraya ulaştırılması bekleniyor.

Vergi düzenlemeleri ve döviz kurundaki hareketlilik göz önüne alındığında, sürücüleri önümüzdeki dönemde de hareketli bir akaryakıt gündemi bekliyor.