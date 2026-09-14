Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın mal varlıkları mercek altına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) talep edilen incelemeler doğrultusunda emniyet birimleri çalışmalarını genişletti.

Tançalan, 8 Eylül'de Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Altınların Bulunduğu Evin Sahibi ve Akrabalar da Gözaltında

Soruşturmanın devamında, Tançalan'ın düğününde takıldığı belirtilen ve günlerce konuşulan yüksek miktardaki ziynet eşyaları ile paralar, 12 Eylül'de Muradiye'de bir evde yapılan aramalarda ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında ev sahibi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak dün Van'a getirilen Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi N.O., kuzeni M.T. ve altınların saklandığı evin sahibi S.A.'nın Van Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından dört şüpheli adliyeye sevk edildi.