15 Eylül Salı günü geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 6,62 TL zam yapılacağı öngörülüyor. Artışın pazartesiyi salıya bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

Beklenen zammın ardından büyükşehirlerdeki ortalama motorin litre fiyatlarının şu seviyelere ulaşması bekleniyor:

Dağıtım şirketleri, ilçeler ve istasyonlar arasında küçük fiyat farklılıkları görülebilirken, bu artışla birlikte motorin 100 TL sınırına oldukça yaklaşmış olacak.

Ekim Ayında ÖTV Artışı Kapıda: Akaryakıt fiyatlarındaki tırmanış sürerken, eylül ayında 3 TL olarak yeniden uygulanmaya başlanan motorin ÖTV'sinin; takvim gereği 1 Ekim'de 3 TL daha artırılarak 6 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Sürücüler zam dalgası karşısında depolarını doldurmak için istasyonlara yöneliyor.