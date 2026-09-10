Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları sebebiyle yargıdan dönen cezaları kamuoyuyla paylaştı.

Ankara 44. Asliye Mahkemesi'nde görülen davalarda, Özel’in farklı tarihlerde gerçekleştirdiği konuşmalar ayrı ayrı değerlendirilerek toplamda 800 bin Türk lirası manevi tazminat cezasına hükmedildi.

Kararın Detayları ve Konuşma Tarihleri

Mahkemenin hükmettiği tazminatların hangi konuşmalardan kaynaklandığı ve tutarları şu şekilde sıralandı:

"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef olan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13.08.2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200.000 TL, 13.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300.000 TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300.000 TL manevi tazminata hükmetmiştir."