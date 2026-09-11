Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026’da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6 cinayet dosyasının daha çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Bursa, Diyarbakır, İzmir, Muş, Nevşehir ve Siirt'teki dosyalarda; eski kriminal bulgular, kamera kayıtları, HTS ve baz verileri, PTS kayıtları, DNA incelemeleri ve tanık ifadeleri yeniden değerlendirildi.

46 Dosyanın Üzerindeki Sır Perdesi Aralandı

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 46 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Bu dosyalarda 52 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Gürlek, güvenlik ve adalet teşkilatları arasındaki koordinasyonun güçlendirilerek faili meçhul olayların yeniden titizlikle incelendiğini ifade etti.

7 Yaşındaki Medine'nin Ölümünde Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüyle ilgili dosyada yeni deliller değerlendirildi.

Araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile tanık ifadelerinin birlikte incelenmesinin ardından şüpheli Erkan Edincik, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

12 Yıllık Dosyada Kimlik DNA ile Belirlendi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan ve uzun süre kimliği belirlenemeyen kemiklerin, DNA incelemesi sonucunda 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi.

Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir'deki Cinayette 8 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026'da evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası da yeniden ele alındı.

Kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesiyle 8 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Muş'taki 2011 Cinayetinde Eski Husumet Araştırıldı

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında ise olayın geçmişine uzanan husumet araştırıldı.

1988 yılına kadar uzanan husumet ve olay öncesi ile sonrasındaki hareketlilik HTS, baz ve PTS kayıtları üzerinden yeniden incelendi. Çalışmalar kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

18 Yıllık Cinayette Yeni Deliller Ortaya Çıktı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da yeniden soruşturuldu. Yıllar önce elde edilen kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden değerlendirilmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı.

Dosya kapsamında 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayıp Kadın Dosyası Cinayet Soruşturmasına Dönüştü

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel için yürütülen soruşturmada ise geniş çaplı arama ve inceleme gerçekleştirildi.

Yaklaşık 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelin katılımıyla yapılan çalışmaların yanı sıra dijital veriler, HTS ve PTS kayıtları, tanık ifadeleri ve şüphelilerin beyanları ayrıntılı şekilde incelendi.

Soruşturmanın ardından eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame hazırlandı.

Bakan Gürlek: "Hiçbir Cinayeti Unutmayacağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çalışmaların Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirterek, faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.

Gürlek, "Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan Bursa-Mustafakemalpaşa, Diyarbakır-Bismil, İzmir-Torbalı, Muş, Nevşehir-Ürgüp ve Siirt-Baykan Cumhuriyet başsavcılıklarımıza; il ve ilçe jandarma teşkilatlarımızın görevli birimlerine, JASAT ekiplerimize, Adli Tıp Kurumumuza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz!" dedi.