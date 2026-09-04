İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, örgütle bağlantılı olduğu ve Türkiye’de saldırı hazırlığında bulunduğu değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç.’nin yakalanması için Sultanbeyli’de operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polise ateş açtı

Şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında Berkan Ç., görevli polis ekiplerine ateş açtı.

Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine şüpheli etkisiz hale getirildi.

Yaşanan olay sırasında 1 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Yaralı vatandaşın sağlık durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.

Soruşturma sürüyor

Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelede görev yapan MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Gül, paylaşımında, “Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Gül, gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Allah ayaklarına taş değdirmesin.” ifadelerine yer verdi.