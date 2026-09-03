Bakan Çiftçi, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ ile yürütülen yerli ve milli projeler sayesinde Türkiye’nin teknolojik kapasitesinin her geçen gün daha ileri taşındığını ifade etti.

Emniyet Teşkilatına 18 GÖKBEY Helikopteri

Emniyet Genel Müdürlüğü için toplam 18 adet T625 GÖKBEY helikopterinin teslim alınacağını açıklayan Çiftçi, ilk GÖKBEY’in teslimata hazır hale getirildiğini belirtti.

Çiftçi, daha önce TUSAŞ tarafından üretilen 6 T-129 ATAK, 5 T-70 helikopter ve 1 AKSUNGUR operatif İHA’nın da Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine dahil edildiğini söyledi.

Pilot ve Teknisyenlerin Eğitimleri Sürüyor

Milli hava platformlarının etkin şekilde kullanılabilmesi için insan kaynağının da güçlendirildiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, 6 pilot ve 4 helikopter teknisyeninin GÖKBEY intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürdüğünü aktardı.

Çiftçi, yerli ve milli hava araçlarının yanı sıra bu platformları kullanacak yetişmiş personelin de Türkiye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

T625 GÖKBEY’in Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine dahil edilmesiyle birlikte, güvenlik operasyonlarında yerli ve milli hava platformlarının kullanımının daha da artırılması hedefleniyor.