İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Şamlar Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Göçük Altındaki İşçiden Acı Haber

Arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda göçük altında kalan F.Y.’ye ulaşıldı. Ancak işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

F.Y.’nin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.