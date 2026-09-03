Olay, 3 Eylül 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde Elbistan’ın Çiçek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Ayşegül Bal, evinin bahçesinde bulunan konteynerde salça çekmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Bal’ın akıma kapıldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ayşegül Bal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve tahkikat başlattığı öğrenildi.