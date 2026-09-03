Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde düzenlenen 2026-2027 Adli Yılı Açılış Programı’nda önemli mesajlar verdi.

Gürlek, 86 milyon vatandaşın Adalet Bakanı olarak, bu makamı bir unvan değil, devlet ve millet tarafından tevdi edilen büyük bir emanet olarak gördüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de programda yaptığı konuşmada, adaletin devlet ile millet arasındaki güven ilişkisinin temel dayanaklarından biri olduğunu belirterek, vatandaşların hukukunun korunacağına, haksızlığa uğradığında hukuk düzeninin güvence sağlayacağına, suç işleyenin hesap vereceğine ve masumun korunacağına inandığını kaydetti.

Gürlek, 86 milyon vatandaşın Adalet Bakanı olarak, bu makamı bir unvan değil, devlet ve millet tarafından tevdi edilen büyük bir emanet olarak gördüğünü belirtti. Adalet hizmetlerini kişi, düşünce ve makam ayırt etmeksizin taşıdıkları ortak bir sorumluluk olarak değerlendiren Gürlek, "Kimse hukukun üzerinde değildir. Hiçbir vatandaşımız da hukukun koruması dışında değildir" ifadelerini kullandı.