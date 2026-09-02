İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından “Tuğberk İmamoğlu” isimli gemiyle irtibat kesilirken, gemide bulunan 10 personelden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan sürdürülüyor.

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında gece saatlerinde Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışması sonucu deniz kazası meydana geldi. Kazanın ardından gemilerden biriyle irtibat kesilirken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılması için bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kaza, saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldi.

Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı “Alsu” isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye ilerleyen Türk bayraklı “Tuğberk İmamoğlu” isimli ticari gemi çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri ile çok sayıda deniz unsuru ve helikopter sevk edildi.

İlk incelemelerde Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı belirlendi. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı bildirildi.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı değerlendiriliyor

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yapılan çağrılara yanıt vermediği ve gemi personelinin kayıtlı telefonlarına da ulaşılamadığı belirtildi.

Mevcut iletişim kopukluğu ve elde edilen veriler doğrultusunda geminin batmış olduğu değerlendiriliyor.

Kazanın meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, deniz derinliğinin yaklaşık 800 ila 900 metre olduğu bildirildi.

Gemide rulo sac metal ve inşaat demiri vardı

İstanbul Valiliğinin ikinci açıklamasında, kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin rulo sac metal ve inşaat demiri taşıdığı, Alsu isimli tankerin ise boş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 helikopter ve 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 3 deniz aracının görev yaptığı belirtildi.

Bakan Uraloğlu: Yaklaşık 11 dakikada battığı değerlendiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazanın ardından yaptığı açıklamada Tuğberk İmamoğlu gemisinden acil durum sinyali alındığını söyledi.

Uraloğlu, acil durum konum gösterici radyo vericisi (EPIRB) üzerinden alınan sinyalin ardından ana arama kurtarma merkezinin gemiye ulaşmaya çalıştığını, saat 03.15'te ise Alsu gemisinin kaptanının başka bir gemiyle çarpıştıklarını bildirdiğini aktardı.

Tuğberk İmamoğlu gemisinden saat 03.26'da acil çağrı alındığını belirten Uraloğlu, çarpışmanın saat 03.15'te gerçekleştiği kabul edildiğinde geminin yaklaşık 11 dakika içerisinde batmış olabileceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, bölgede gemiye ait bazı emarelerin, can simitlerinin ve içi boş bir denizci filikasının bulunduğunu ancak şu ana kadar 10 mürettebattan herhangi birine sağ olarak ulaşılamadığını belirtti.

Gemide bulunan 10 denizcinin tamamının Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

MSB'den arama kurtarma çalışmalarına destek

Milli Savunma Bakanlığı da kazanın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Saat 08.40 itibarıyla arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi amacıyla gerekli talimatların verildiği belirtilirken, 1 adet İHA'nın bölgeye ulaşarak çalışmalara başladığı bildirildi.

Ayrıca TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi ve TCG Karayel hücumbotunun bölgeye intikal ettiği aktarıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Kazayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı ve gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında kazanın meydana geliş şekli ve nedenlerinin belirlenmesi, varsa sorumluların tespit edilmesi amacıyla uzman bilirkişi incelemeleri yapılacağı bildirildi.

Gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili bilgi, belge ve görüntülerin de muhafaza altına alınarak toplanması için gerekli talimatların verildiği açıklandı.

Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Bölgede 10 kişilik mürettebata ulaşmak amacıyla denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geldikçe haber güncellenecektir.