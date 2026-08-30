Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi’ndeki bir parkta oturan M.A.’nın başına, nereden ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti.

AĞIR YARALI OLARAK TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.A., ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

M.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.