Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş ve Kilis illerini kapsayan bölgede Mücahit Taşkın'ın Yüksek Seçim Kurulu'nda Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olmasının ardından yerine Mehmet Gökhan Çivi atandı.



Göreve getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Gökhan Çivi, doğru ve zamanında bilginin kamuoyuna ulaştırılması, kurumlar arası güçlü koordinasyon, medya ilişkileri, vatandaş iletişimi, dezenformasyonla mücadele ile kamu diplomasisi başta olmak üzere sorumluluk alanlarında güvenilir, etkin, yenilikçi ve çözüm odaklı bir iletişim anlayışını esas alacaklarını söyledi.



Çivi,''Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın öncülüğünde; Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis’i kapsayan görev bölgemizde devletimizin iletişim politikalarının etkin şekilde yürütülmesi için çalışacağız. Doğru ve zamanında bilginin kamuoyuna ulaştırılması, kurumlar arası güçlü koordinasyon, medya ilişkileri, vatandaş iletişimi, dezenformasyonla mücadele ve kamu diplomasisi başta olmak üzere sorumluluk alanlarımızda güvenilir, etkin, yenilikçi ve çözüm odaklı bir iletişim anlayışını esas alacağız. Bu görevi, devletimize ve milletimize hizmet etmenin taşıdığı büyük sorumluluğun bilinciyle yürütmeye gayret edeceğiz. Görevimizin Başkanlığımıza, Gaziantep’imize, Kahramanmaraş’ımıza ve Kilis’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum''ifadelerine yer verdi.