İstanbul Bakırköy’de bir güzellik merkezinde ortaya çıkan gizli kamera iddiası üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Olay, emniyete yapılan ihbarın ardından başlatılan çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedildiği ve bu kayıtların sanal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği yönündeki ihbar üzerine inceleme başlattı.

Güzellik merkezinde gizli kamera düzeneği bulundu

Polis ekiplerinin iş yerinde gerçekleştirdiği aramada, gizli kamera düzeneği bulunan toplam 7 cihaz ele geçirildi.

Cihazlardan 1’inin aktif olduğu, diğer 6 cihazın ise sökülmüş durumda bulunduğu belirtildi. Aramalarda ayrıca çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

14 bin video tespit edildi

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 14 bin videonun bir internet platformu üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

Söz konusu görüntülerin ücret karşılığında izletildiği iddiası üzerine ekiplerin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu belirlenen E.S.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. ve E.S.C., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.