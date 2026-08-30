Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde bulunan bir düğünde halay çeken davetliler arasında bir kadının elinin tutulması nedeniyle tartışma çıktı.
KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışmaya çok sayıda kişi dahil oldu. Tarafların birbirine girdiği kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.