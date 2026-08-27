Türkiye’yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Diyarbakır’da 2024 yılında katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi, dosyanın "faili meçhul cinayet" kapsamında yeniden değerlendirilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ancak yapılan inceleme sonucunda talep bakanlık tarafından geri çevrildi.

Bakanlıktan "Faili Meçhul" Başvurusuna Net Ret

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Güran ailesi, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na müracaat ederek dosyanın bu kapsamda ele alınmasını istedi.

Ancak bakanlık tarafından yapılan detaylı değerlendirmede, başvurunun kabul edilmeme gerekçeleri şu maddelerle açıklandı:

Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" olduğunu gösterecek ya da dosyanın yeniden açılmasını gerektirecek yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadı. Bakan Gürlek Duyurdu: Turistleri Hedef Alan Hırsızlık Şebekesi Çökertildi! İçeriği Görüntüle

Hukuki süreçte "failin bilinmemesi" durumu ile "cinayetin bütün ayrıntılarının tam olarak bilinmemesi" durumlarının birbirinden tamamen farklı hukuki durumlar olduğu vurgulandı.

Cinayetle ilgili yargı sürecinin eksiksiz yürütüldüğü, sanıklar hakkında mahkûmiyet kararları verildiği ve bu hükümlerin Yargıtay tarafından onandığı hatırlatıldı.

Narin Güran Cinayetinde Yargı Süreci Nasıl İşlemişti?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan küçük Narin’in cansız bedeni, 8 Eylül 2024 tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Yürütülen soruşturma ve dava sürecinde: