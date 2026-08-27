Döviz kurlarındaki ve uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında dengeyi değiştirmeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve normalleşme sinyallerinin gelmesiyle birlikte Brent petrolün 85 doların altına kadar gerilemesi, Türkiye'deki sürücülere indirim olarak döndü.
Motorinde Büyük İndirim Gece Yarısı Pompada
Sektör kaynaklarından ve piyasa gelişmelerinden gelen son dakika haberine göre, akaryakıt ürünlerinden motorine 5,36 TL indirim yapıldı. Benzinde herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmezken, motorindeki bu tarihi indirim gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.
Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Yapılan 5,36 TL'lik dev indirimin ardından büyük şehirlerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde şekillendi:
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Benzin: 74,29 TL
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Motorin: 77,37 TL
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LPG: 33,79 TL
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ANKARA:
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Benzin: 75,26 TL
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Motorin: 78,47 TL
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LPG: 33,89 TL
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İZMİR:
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Benzin: 75,57 TL
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Motorin: 78,76 TL
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LPG: 33,79 TL
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Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken uluslararası ve yerel kriterler baz alınıyor:
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Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor.
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Tavan Satış Fiyatı: Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatına ulaşılarak nihai pompa fiyatları oluşturuluyor.