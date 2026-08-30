Batman’da yaşanan olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir kişi evinin avlusundaki çöp konteynerinde eşi Seve Cihangir’i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 55 yaşındaki Seve Cihangir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cihangir’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OĞLU POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından Seve Cihangir’in 30 yaşındaki oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü söyleyip teslim olmak istediğini belirtti.

Bunun üzerine H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğunun öne sürüldüğü öğrenilirken, olayın nedenine ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.