KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin Girne kıyısından yaklaşık 4 mil açıkta su almaya başladığını açıkladı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler 15-20 dakikada bölgeye ulaştı

Kazanın ardından bölgedeki tüm imkanlar seferber edilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbardan yaklaşık 15-20 dakika sonra olay yerine ulaştığı bildirildi.

Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik botları, helikopterler ve bölgedeki sivil deniz araçları da destek verdi. Gemiden tahliye edilen yolcular, daha güvenli bölgelere ve diğer yolcu gemilerine nakledildi.

Denizdeki zorlu şartlar çalışmaları güçleştiriyor

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, bölgede deniz şartlarının oldukça ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, olayın nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Girne Limanı'nda sağlık ekipleri hazır bekletildi

Tahliye edilen yolcuların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla Girne Limanı'nda geniş çaplı önlemler alındı. Ambulanslar hazır bekletilirken, Sivil Savunma ekipleri tarafından limanda tıbbi müdahale çadırı kuruldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı da hem Girne Limanı'nda hem de devlet ve özel hastanelerde sağlık ekiplerinin hazır hale getirildiğini açıkladı.

237 kişi kurtarıldı, 23 kişi aranıyor

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide bulunan 267 kişiden 237'sinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Türkiye ve KKTC ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalara Türkiye'den de destek gönderildi. Kayıp kişilerin bulunması amacıyla Türkiye'den gelen 2 İHA ve bir CASA tipi uçakla arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Taşucu Limanı'nda da kriz masası kuruldu

Geminin varış noktası olan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda da tedbirler artırıldı. Mersin Valiliği tarafından kriz masası oluşturulurken, AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri limanda konuşlandırıldı.

Kazazedelerin yakınları da gelişmeleri takip etmek üzere Taşucu Limanı'na gelmeye başladı.

Arama-kurtarma çalışmaları, kayıp 23 kişinin bulunması için bölgede aralıksız devam ediyor.