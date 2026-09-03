Kira sözleşmelerinde dijital dönem genişliyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen e-Devlet kira sözleşmesi uygulaması kapsamında vatandaşlara yeni kolaylıklar sunuldu. Hazırlanan kira sözleşmelerinde artık belirli süre içerisinde yapılan maddi hatalar düzeltilebilecek, sözleşmedeki bazı bilgiler güncellenebilecek.

e-Devlet Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılıyor?

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden güvenli şekilde hazırlanmasına yönelik uygulamanın ilk fazı, 4 Kasım 2024'te vatandaşların kullanımına sunuldu.

Uygulama kapsamında taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet Kapısı'nda yer alan “Kira Sözleşmesi İşlemleri” bölümünden sözleşme hazırlayabiliyor. Hazırlanan sözleşme daha sonra kiracı ve varsa kefilin onayına sunuluyor.

Uygulamanın ikinci fazı ise 9 Mayıs 2025'te devreye alındı. Bu aşamayla birlikte emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişiler de kira sözleşmesi hazırlayarak taşınmaz sahibi, hissedar, kiracı ve varsa kefilin onayına sunabiliyor.

Kira Sözleşmelerinde Hata Düzeltme ve Güncelleme Dönemi

e-Devlet kira sözleşmesi hizmetine “Hata Düzeltme” ve “Güncelleme” fonksiyonları da eklendi.

Buna göre, hazırlanan sözleşmenin taraflarca onaylanmasının ardından 15 gün içerisinde yazım, rakam veya bilgi girişlerinde yapılan maddi hatalar düzeltilebilecek.

“Güncelle” fonksiyonu sayesinde ise sözleşmenin taraflarına ait iletişim bilgileri, kira bedeli ve kira ödemesine ilişkin bilgiler güncel tutulabilecek.

Barkodlu Kira Sözleşmesi Oluşturulabilecek

e-Devlet üzerinden hazırlanan kira sözleşmeleri için zaman damgalı barkodlu belge oluşturulabilecek. Söz konusu belgelerin doğrulaması da yine e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bakanlığın, gelecekte tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Gerçek Kira Bedelinin Denetlenmesi Gündemde

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, elektronik kira sözleşmesinin ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkilerin daha güvenli ve şeffaf hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kılıç, kira bedeli, depozito, ödeme tarihi ile sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihinin elektronik ortamda kayıt altına alınmasının taraflar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebileceğini ifade etti.

Elektronik kira sözleşmelerinin devletin kira gelirlerini daha sağlıklı takip etmesine ve vergi kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirten Kılıç, sözleşmede belirtilen kira bedeli ile gerçekte ödenen tutarın farklı olup olmadığının da denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni sistemin kiracılar ve ev sahipleri açısından hak ve sorumlulukların daha net şekilde kayıt altına alınmasını sağlaması beklenirken, özellikle e-Devlet kullanımında güçlük yaşayan vatandaşlar için teknik destek ve kişisel verilerin korunmasının da önem taşıdığı belirtildi.