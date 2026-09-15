Türkiye'de yaş meyve ve sebze, tarladan sofraya ulaşana kadar üretici, kooperatif, hal dışı ve içi tüccarlar, komisyoncular, sevkiyatçılar ve perakendeciler gibi çok katmanlı uzun bir zincirden geçiyor. Zincir uzadıkça taşıma, muhafaza ve ambalajlama maliyetleri artarken üreticinin pazarlık gücü zayıflıyor.

Ancak yürütülen kapsamlı soruşturma, bu mekanizmanın bazı büyük tedarikçi firmalar tarafından kötüye kullanıldığını ortaya koydu. İddialara göre bu firmalar, gerçek alış fiyatını şişiren sahte veya muhteviyatı yanıltıcı müstahsil makbuzları düzenleyerek arzı olduğundan az, maliyetleri ise olduğundan yüksek gösterdi. Zinciri gereksiz yere uzatarak fiyatları yukarı yönlü manipüle eden şebeke, adli makamların radarına girdi.

1029 Çiftçinin Beyanı ve Denetim Raporları Her Şeyi Çözdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'yaş sebze/meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulaması' soruşturmasında; Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve büyükşehirlerin hal müdürlüklerinden alınan işlem hacmi raporları titizlikle incelendi.

Vergi Denetim Kurulu bin 29 çiftçinin beyanına başvurarak ürünlerin hangi bedelle ve nasıl teslim edildiğini kayıt altına aldı. Tedarikçilerin defter ve belge incelemeleri sonucunda, mükelleflerin piyasadaki hakim konumlarını kötüye kullanarak fahiş fiyata yol açtığı kesinleşti.

22 İlde 109 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Elde edilen deliller ve savcılığın talimatı doğrultusunda, büyük dağıtıcı firmaların 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22 ilde iş yeri ve ikametgah olmak üzere toplam 109 adreste eş zamanlı arama ve operasyon başlatıldı.

Soruşturma; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında derinleştirilerek sürdürülüyor.