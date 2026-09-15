Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik dur durak bilmiyor. Benzinin litre fiyatına 12 Eylül Cumartesi günü yapılan 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından, bu kez motorine büyük bir artış geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 6 lira 62 kuruş zam yapıldı. 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla geçerli olan zam, doğrudan pompaya yansıdı. Yapılan bu yüklü artışla birlikte motorin, eylül ayının ortasında 100 liralık sınıra bir kez daha tehlikeli bir şekilde yaklaştı.

Üç Büyükşehirde ve Doğuda Fiyatlar Uçtu

Dev zammın ardından akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. İstanbul'da motorinin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda yaklaşık 95,63 TL, Anadolu Yakası'nda ise 95,49 TL seviyesine yükseldi.

Ankara: Motorin yaklaşık 96,78 TL , benzin 81,25 TL

İzmir: Motorin yaklaşık 97,05 TL , benzin 81,52 TL

İstanbul: Benzin 80,26 TL, LPG 34,99 TL

Türkiye'nin doğu illerine doğru gidildikçe nakliye ve bölgesel faktörler nedeniyle motorin fiyatlarının 98 ile 99 lira aralığına kadar tırmandığı görüldü. Dağıtım şirketleri, ilçeler ve istasyonlar arasında ise fiyatlarda birkaç kuruşluk küçük farklar görülebiliyor.

Ekim Ayında Yeni ÖTV Artışları Bekleniyor

Akaryakıt piyasasındaki baskının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor. Ağustos ayında geçici olarak sıfırlanan motorin ÖTV'si, belirlenen kademeli takvim doğrultusunda eylül ayında litre başına 3 lira olarak yeniden uygulanmaya başlamıştı. Mevcut vergi takvimine göre motorindeki ÖTV tutarının;

1 Ekim'de 3 lira daha artırılarak 6 liraya, Akaryakıtta Tarihi Artış: Salı Günü Motorine 6,62 TL TL Zam Bekleniyor! İçeriği Görüntüle

Kasım ayında 9 liraya,

Aralık ayında ise 12 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve planlanan vergi artışları nedeniyle önümüzdeki aylarda akaryakıt fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olacağı öngörülüyor.