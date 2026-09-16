Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini artırmak, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek ve haksız rekabeti engellemek amacıyla et ürünlerine yönelik standartları yeniden belirledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Geleneksel Lezzetlere Koruma: Sucuk ve Pastırmaya Katkı Yasağı

Yeni tebliğle birlikte tüketicilerin en çok tercih ettiği geleneksel et ürünlerinde standartlar sıkılaştırıldı. Bakan Yumaklı, yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, "Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tütsüleme ve Çeşni Yasakları: Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemi ile fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımı yasaklandı.

Protein ve Azot Sınırı: Ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesi engellendi.

Dönerde Şeffaflık Dönemi: "Yaprak" ve "Kıyma" Etiketi Zorunlu

Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan döner çeşitliliğinde de net kriterler getirildi. Bakan Yumaklı, dönerin artık şeffafça etiketleneceğini vurguladı. Yeni düzenlemeye göre döner adının etikette üretim şekline bağlı olarak şu şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi:

Yaprak Döner

Yaprak-Kıyma Döner

Kıyma Döner

Ayrıca hazırlanan kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinin yağ oranı yüzde 20'den yüzde 15'e indirildi. Bu hamleyle hem sağlığın korunması hem de standartların netleştirilmesi hedefleniyor.

Nişasta ve Soya Oyununa Son

Ürün ağırlığını artırmak amacıyla etin içine nişasta ve soya gibi dolgu maddelerinin katılması uygulamasına kısıtlamalar getirilerek son verildi. Burger ürünü için de özel kriterler getirilerek doğrudan köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlandı.

Mevcut gıda işletmecilerinin yeni düzenleme hükümlerine uyum sağlaması için tanınan süre 31 Mart 2027 olarak açıklandı.