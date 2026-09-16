Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini artırmak, tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek ve sektördeki haksız rekabeti engellemek amacıyla süt sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu yeni Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

"Süt Bazlı İçecek" Tanımı Kaldırıldı

Yapılan değişiklikle birlikte piyasada karşılığı bulunmayan ve kafa karışıklığı yaratan uygulamalar ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda:

Süt Bazlı İçecek Tanımı Çıkarıldı: Piyasada bu isimle yer alan herhangi bir ürün bulunmadığı ve ürünlerin halihazırda aromalı süt ya da süt içeren içecek olarak geçtiği gerekçesiyle "süt bazlı i̇çecek" tanımı tebliğden tamamen çıkarıldı. Motorin Litre Fiyatına 6 Lira 62 Kuruşluk Rekor Zam! 100 Liraya Dayandı İçeriği Görüntüle

Yağ Sınıflandırmasına Netlik: Tüketicinin yanıltılmasını önlemek amacıyla daha önce esnek bırakılan ara yağ oranları kaldırıldı. Artık içme sütleri sadece tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olmak üzere 4 ana sınıfta pazara sunulabilecek. Bu standart dışındaki yağ oranlarıyla süt satılması yasaklandı.

Şeker ve Aroma Konusunda Sıkı Kurallar

Yeni tebliğ ile birlikte özellikle çocukların tükettiği çeşnili ve aromalı sütlerde önemli kısıtlamalar ve standartlar getirildi:

Şekere Alt ve Üst Sınır: Çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına en az yüzde 1 alt sınır getirildi. İlave edilecek şeker oranı kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranı ise yüzde 9,5 ile sınırlandırıldı.

Glukoz Şurubuna Yasak: İçme sütlerine ilave edilebilecek şeker; yarı beyaz, beyaz ve ekstra beyaz şekerle sınırlandırıldı. Sakkaroz haricinde glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık kesinlikle yasaklandı.

Doğal Aroma Şartı: İçme sütlerinde aroma verici olarak yalnızca "doğal aroma vericilerin" kullanılması zorunlu hale getirildi.

"Doğal" İfadesi Sadece Saf Sütler İçin Kullanılacak

Süt ambalajlarında tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek için "doğal" ibaresinin kullanımına da sıkı kurallar getirildi. Buna göre:

Sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde "doğal" ifadesi yer alabilecek.

Bu ifadenin kullanılacağı sütlerde katkı maddesi, çeşni, aroma verici gibi hiçbir bileşen bulunmayacak.

Laktozsuz veya laktozu azaltılmış içme sütlerinde kesinlikle "doğal" ifadesi kullanılamayacak.

İşletmelere Uyum İçin Süre Verildi

Bakan İbrahim Yumaklı, yapılan bu kapsamlı düzenlemelerin hem tüketiciler hem de gıda sektörü için hayırlı olmasını diledi. Tebliğin yayımlanmasından önce faaliyet gösteren mevcut gıda işletmelerinin, yeni kurallara uyum sağlaması için 31 Mart 2027 tarihine kadar süresi bulunduğu bildirildi.