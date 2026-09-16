Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen ve takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor. Özel bir soruşturma ekibinin titizlikle yürüttüğü dosya kapsamında, magazin ve medya dünyasını sarsacak yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Soruşturmada "Kurtlar Vadisi Pusu" Detayı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın incelemeleri ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yeniden ele alınan soruşturmada, dikkat çeken bir iddia üzerine harekete geçildi. Yargı makamları, dönemin popüler yapımlarından "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında ortaya atılan örgütsel propaganda iddiaları üzerine resmi inceleme başlattı.

Bu kapsamda, dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, yürütülen soruşturmaya ilişkin "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı.

Fethi Kabir İşlemi ve Operasyonlar Süruyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kamuoyuyla paylaştığı bilgiler doğrultusunda, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve olayda üçüncü kişilerin parmağı olup olmadığının netleştirilmesi için daha önce fethi kabir (mezarın açılması) işlemi gerçekleştirilmişti. Yeniden başlatılan soruşturmada bugüne kadar atılan adımlar ise şöyle:

Olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında daha önce 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1'i tutuklanmış, 9 kişi serbest bırakılmıştı (1 şüphelinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğu belirlendi).

Devam eden operasyonlarda aralarında muhabir ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden muhabirin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma genelinde toplam tutuklu sayısı 4'e, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı ise 13'e ulaştı.

Gizlilik kararıyla yürütülen soruşturmanın, yeni elde edilen bulgular ve ifadeler doğrultusunda daha da genişlemesi bekleniyor.